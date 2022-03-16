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РФ заплатить кожному українцеві — як фіксувати її злочини зараз

16 березня, 18:50
Що більше злочинів РФ задокументуємо нині, то швидше притягнемо до відповідальності згодом

Україна збирає докази злочинів агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні збирають докази злочинів окупанта. Для цього створили сайт "Доказ".

Про це повідомили в сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.

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Проєкт реалізований Мінцифри спільно з Офісом президента України, Міністерством юстиції, Офісом генерального прокурора, Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.

Він допоможе притягнути Росію до відповідальності та посилити покарання.

Як подати доказ?

  • Перейдіть за посиланням на сайт і натисніть "Подати доказ".
  • Залиште інформацію про себе.
  • Детально опишіть порушення.
  • Завантажте фото- або відеопідтвердження.

Які докази приймають?

  • Воєнні злочини проти українців;
  • матеріальні збитки;
  • порушення прав людини.

"Чим більше злочинів ми з вами задокументуємо, тим легше буде притягнути до відповідальності агресора. Кожен (документ) важливий", — зазначили в "Дії".

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Допомога українцям, які постраждали під час війни

Українці, які проживають у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок ведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу через втрату частини доходу в розмірі 6500 грн.

Для того, щоб отримати допомогу:

  • Зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги" – "єПідтримка".
  • Виберіть картку "єПідтримка". Як оформити картку, можна дізнатися за посиланням.
  • Натисніть "Отримати допомогу".
  • Очікуйте зарахування коштів протягом 10 днів.

Подавайте заявку, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Витратити допомогу можна на будь-які товари або послуги.

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Нагадаємо, ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та коштів юридичних осіб, які походять з Росії. 10 березня закон підписав президент Володимир Зеленський.

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