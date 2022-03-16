РФ заплатить кожному українцеві — як фіксувати її злочини зараз

Україна збирає докази злочинів агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні збирають докази злочинів окупанта. Для цього створили сайт "Доказ".

Про це повідомили в сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.

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Проєкт реалізований Мінцифри спільно з Офісом президента України, Міністерством юстиції, Офісом генерального прокурора, Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.

Він допоможе притягнути Росію до відповідальності та посилити покарання.

Як подати доказ?

Перейдіть за посиланням на сайт і натисніть "Подати доказ".

Залиште інформацію про себе.

Детально опишіть порушення.

Завантажте фото- або відеопідтвердження.

Які докази приймають?

Воєнні злочини проти українців;

матеріальні збитки;

порушення прав людини.

"Чим більше злочинів ми з вами задокументуємо, тим легше буде притягнути до відповідальності агресора. Кожен (документ) важливий", — зазначили в "Дії".

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Допомога українцям, які постраждали під час війни

Українці, які проживають у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок ведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу через втрату частини доходу в розмірі 6500 грн.

Для того, щоб отримати допомогу:

Зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги" – "єПідтримка".

Виберіть картку "єПідтримка". Як оформити картку, можна дізнатися за посиланням.

Натисніть "Отримати допомогу".

Очікуйте зарахування коштів протягом 10 днів.

Подавайте заявку, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Витратити допомогу можна на будь-які товари або послуги.

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Нагадаємо, ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та коштів юридичних осіб, які походять з Росії. 10 березня закон підписав президент Володимир Зеленський.

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