РФ заплатить кожному українцеві — як фіксувати її злочини зараз

Україна збирає докази злочинів агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В Україні збирають докази злочинів окупанта. Для цього створили сайт "Доказ".
Про це повідомили в сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.
Проєкт реалізований Мінцифри спільно з Офісом президента України, Міністерством юстиції, Офісом генерального прокурора, Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.
Він допоможе притягнути Росію до відповідальності та посилити покарання.
Як подати доказ?
- Перейдіть за посиланням на сайт і натисніть "Подати доказ".
- Залиште інформацію про себе.
- Детально опишіть порушення.
- Завантажте фото- або відеопідтвердження.
Які докази приймають?
- Воєнні злочини проти українців;
- матеріальні збитки;
- порушення прав людини.
"Чим більше злочинів ми з вами задокументуємо, тим легше буде притягнути до відповідальності агресора. Кожен (документ) важливий", — зазначили в "Дії".
Допомога українцям, які постраждали під час війни
Українці, які проживають у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок ведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу через втрату частини доходу в розмірі 6500 грн.
Для того, щоб отримати допомогу:
- Зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги" – "єПідтримка".
- Виберіть картку "єПідтримка". Як оформити картку, можна дізнатися за посиланням.
- Натисніть "Отримати допомогу".
- Очікуйте зарахування коштів протягом 10 днів.
Подавайте заявку, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Витратити допомогу можна на будь-які товари або послуги.
Нагадаємо, ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та коштів юридичних осіб, які походять з Росії. 10 березня закон підписав президент Володимир Зеленський.
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