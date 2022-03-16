РФ заплатит каждому украинцу — как фиксировать ее преступления сейчас

Украина собирает доказательства преступлений агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине собирают доказательства преступлений оккупанта. Для этого создали сайт "Доказ".
Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.
Проект реализован Минцифры совместно с Офисом президента Украины, Министерством юстиции, Офисом генерального прокурора, Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Киевской школой экономики.
Он поможет привлечь Россию к ответственности и ужесточить наказание.
Как представить доказательство?
- Перейдите по ссылке на сайт и нажмите кнопку "Подати доказ".
- Оставьте информацию о себе.
- Подробно опишите нарушения.
- Загрузите фото- или видеоподтверждение.
Какие доказательства принимают?
- Военные преступления против украинцев;
- материальный ущерб;
- нарушения прав человека.
"Чем больше преступлений мы с вами задокументируем, тем легче будет привлечь к ответственности агрессора. Каждый (документ) важен", — отметили в "Дії".
Помощь украинцам, пострадавшим во время войны
Украинцы, проживающие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена в результате ведения боевых действий, могут получить одноразовую материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6500 грн.
Для того, чтобы получить помощь:
- Зайдите в "Дію", нажмите "Послуги" — "єПідтримка".
- Выберите карту "єПідтримка". Как оформить карту, можно узнать по ссылке.
- Нажмите кнопку "Отримати допомогу".
- Ожидайте зачисления денежных средств в течение 10 дней.
Подавайте заявку, даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить пособие можно на любые товары или услуги.
Напомним, еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и средств юридических лиц, происходящих из России. 10 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.
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