Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Новости экономики

РФ заплатит каждому украинцу — как фиксировать ее преступления сейчас

16 марта, 18:50
Чем больше преступлений РФ задокументируем сейчас, тем быстрее привлечем к ответственности со временем

Украина собирает доказательства преступлений агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине собирают доказательства преступлений оккупанта. Для этого создали сайт "Доказ".

Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

Реклама

Проект реализован Минцифры совместно с Офисом президента Украины, Министерством юстиции, Офисом генерального прокурора, Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Киевской школой экономики.

Он поможет привлечь Россию к ответственности и ужесточить наказание.

Как представить доказательство?

  • Перейдите по ссылке на сайт и нажмите кнопку "Подати доказ".
  • Оставьте информацию о себе.
  • Подробно опишите нарушения.
  • Загрузите фото- или видеоподтверждение.

Какие доказательства принимают?

  • Военные преступления против украинцев;
  • материальный ущерб;
  • нарушения прав человека.

"Чем больше преступлений мы с вами задокументируем, тем легче будет привлечь к ответственности агрессора. Каждый (документ) важен", — отметили в "Дії".

Реклама

Помощь украинцам, пострадавшим во время войны

Украинцы, проживающие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена в результате ведения боевых действий, могут получить одноразовую материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6500 грн.

Для того, чтобы получить помощь:

  • Зайдите в "Дію", нажмите "Послуги" — "єПідтримка".
  • Выберите карту "єПідтримка". Как оформить карту, можно узнать по ссылке.
  • Нажмите кнопку "Отримати допомогу".
  • Ожидайте зачисления денежных средств в течение 10 дней.

Подавайте заявку, даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить пособие можно на любые товары или услуги.

Реклама

Напомним, еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и средств юридических лиц, происходящих из России. 10 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.

Раньше мы писали о новых правилах бизнеса во время войны.