РФ безробітна: чим жертвують росіяни заради "імперських" амбіцій країни

Прямо чи опосередковано для західних компаній у Росії працює 8 млн людей. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо Росія продовжить свою війну з Україною, санкції та тиск на економіку країни агресора лише посилюватимуться. Західний бізнес продовжить залишати російський ринок, і тоді близько двох мільйонів росіян залишаться без роботи.

Про це йдеться у дослідженні "Картина іноземного бізнесу в нових економічних умовах", підготовленому експертами "Центру стратегічних розробок", пишуть російські ЗМІ.

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Зазначається, що в компаніях, які призупинили або якимось чином обмежили діяльність на російському ринку після початку війни в Україні та введення західних санкцій, 350 тис. росіян.

За даними фахівців, найсильніше через відхід західного бізнесу постраждали працівники харчової та хімічної промисловості, а також автомобілебудування. Серед регіонів найскладніша ситуація у Калузькій та Новгородській областях.

Також уточнюється, що в РФ 2 млн росіян зайняті роботою в іноземних компаніях. Плюс до цього ще 4-6 млн громадян пов'язані з компаніями побічно.

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Тому щонайменше 2 млн росіян можуть залишитися без роботи, якщо РФ продовжить воювати з Україною.

Компанії прощаються з Росією

Багато світових компаній не хочуть співпрацювати з країною-агресором та фактично спонсорувати вбивства.

Тому з ринку вийшли вже десятки брендів, а це сотні робочих місць. Наприклад, про кінець роботи в РФ оголосили:

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Coca Cola;

Apple;

Adobe;

Bolt;

Boeing;

Adidas;

Lenovo;

Nike;

HP;

Harley Davidson;

Intel;

AMD;

FedEx;

Maersk;

UPS Sony;

Paramount;

Universal pictures;

Warner Bros;

Disney;

Cinema 4D;

MEGOGO;

Lego та багато інших.

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