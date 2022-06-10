РФ безробітна: чим жертвують росіяни заради "імперських" амбіцій країни

Прямо чи опосередковано для західних компаній у Росії працює 8 млн людей. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Якщо Росія продовжить свою війну з Україною, санкції та тиск на економіку країни агресора лише посилюватимуться. Західний бізнес продовжить залишати російський ринок, і тоді близько двох мільйонів росіян залишаться без роботи.
Про це йдеться у дослідженні "Картина іноземного бізнесу в нових економічних умовах", підготовленому експертами "Центру стратегічних розробок", пишуть російські ЗМІ.
Зазначається, що в компаніях, які призупинили або якимось чином обмежили діяльність на російському ринку після початку війни в Україні та введення західних санкцій, 350 тис. росіян.
За даними фахівців, найсильніше через відхід західного бізнесу постраждали працівники харчової та хімічної промисловості, а також автомобілебудування. Серед регіонів найскладніша ситуація у Калузькій та Новгородській областях.
Також уточнюється, що в РФ 2 млн росіян зайняті роботою в іноземних компаніях. Плюс до цього ще 4-6 млн громадян пов'язані з компаніями побічно.
Тому щонайменше 2 млн росіян можуть залишитися без роботи, якщо РФ продовжить воювати з Україною.
Компанії прощаються з Росією
Багато світових компаній не хочуть співпрацювати з країною-агресором та фактично спонсорувати вбивства.
Тому з ринку вийшли вже десятки брендів, а це сотні робочих місць. Наприклад, про кінець роботи в РФ оголосили:
- Coca Cola;
- Apple;
- Adobe;
- Bolt;
- Boeing;
- Adidas;
- Lenovo;
- Nike;
- HP;
- Harley Davidson;
- Intel;
- AMD;
- FedEx;
- Maersk;
- UPS Sony;
- Paramount;
- Universal pictures;
- Warner Bros;
- Disney;
- Cinema 4D;
- MEGOGO;
- Lego та багато інших.
Раніше "Сьогодні" писали, яка професія стане найпопулярнішою в 2022 році. Також ми розповідали, на які спеціальності в Україні буде найбільший попит після війни.