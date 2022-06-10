РФ безработная: чем жертвуют россияне ради "имперских" амбиций страны

Прямо или косвенно для западных компаний в России работает 8 млн человек. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Если Россия продолит свою войну с Украиною, санкции и давление на экономику страны агрессора будут только усиливаться. Западный бизнес продолжит покидать российский рынок, и тогда около 2 миллионов россиян останутся без работы.
Об этом сказано в исследовании "Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях", подготовленном экспертами "Центра стратегических разработок", пишут российские СМИ.
Отмечается, что в компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала войны в Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян.
По данным специалистов, сильнее всего от ухода западного бизнеса пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения. Среди регионов сложнее всего ситуация в Калужской и Новгородской областях.
Также уточняется, что в РФ 2 млн россиян заняты работой в иностранных компаниях. Плюс к этому еще 4–6 млн граждан связаны с компаниями косвенно.
Поэтому, как минимум, 2 млн россиян могут остаться без работы, если РФ продолжит воевать с Украиной.
Компании прощаются с Россией
Многие мировые компании не хотят сотрудничать со страной-агрессором и фактически спонсировать убийства.
Поэтому из рынка вышли уже десятки брендов, а это и сотни рабочих мест. Например, о конце работы в РФ объявили:
- Coca Cola;
- Apple;
- Adobe;
- Bolt;
- Boeing;
- Adidas;
- Lenovo;
- Nike;
- HP;
- Harley Davidson;
- Intel;
- AMD;
- FedEx;
- Maersk;
- UPS Sony;
- Paramount;
- Universal pictures;
- Warner Bros;
- Disney;
- Cinema 4D;
- MEGOGO;
- Lego и многие другие.
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