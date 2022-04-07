Реєстрація переселенців у "Дії" – коли запускається послуга

Коли чекати реєстрацію ВПО в "Дії" / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Послугу з фіксації внутрішньо переміщених осіб на порталі "Дія" мають запустити найближчими днями.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського телемарафону.

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За його словами, наразі це є найбільш актуальною послугою, оскільки дасть ВПО можливість отримати грошову допомогу від держави.

"Ця послуга вже працює офлайн, вона повністю готова, вже відправлена в маркетинг, чекаємо, поки опублікується в Google й Apple. Я сподіваюся, що протягом кількох днів вона запрацює", – сказав Федоров.

Допомога переселенцям

Вимушені переселенці, які залишили свою оселю через війну в Україні, зможуть отримати щомісячну виплату у розмірі 2000 грн (для дітей та осіб з інвалідністю 3000 грн).

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Право на цю допомогу мають люди, які переїхали з тимчасово окупованої території у Криму, а також з областей ведення активних бойових дій:

Волинська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська та саме місто Київ;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Для отримання допомоги спочатку потрібно стати на облік як ВПО. Поки такої можливості немає у застосунку, це можна зробити, звернувшись до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП.

Там ви отримаєте довідку, з якою можете подати заяву на отримання матеріальної допомоги.

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"Сьогодні" також писали, хто може отримати компенсацію за комунальні послуги, і розповідали, яку матеріальну підтримку можуть нарахувати українцям у Польщі.