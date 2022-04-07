Реєстрація переселенців у "Дії" – коли запускається послуга

Коли чекати реєстрацію ВПО в "Дії" / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Послугу з фіксації внутрішньо переміщених осіб на порталі "Дія" мають запустити найближчими днями.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського телемарафону.
За його словами, наразі це є найбільш актуальною послугою, оскільки дасть ВПО можливість отримати грошову допомогу від держави.
"Ця послуга вже працює офлайн, вона повністю готова, вже відправлена в маркетинг, чекаємо, поки опублікується в Google й Apple. Я сподіваюся, що протягом кількох днів вона запрацює", – сказав Федоров.
Допомога переселенцям
Вимушені переселенці, які залишили свою оселю через війну в Україні, зможуть отримати щомісячну виплату у розмірі 2000 грн (для дітей та осіб з інвалідністю 3000 грн).
Право на цю допомогу мають люди, які переїхали з тимчасово окупованої території у Криму, а також з областей ведення активних бойових дій:
- Волинська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська та саме місто Київ;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Для отримання допомоги спочатку потрібно стати на облік як ВПО. Поки такої можливості немає у застосунку, це можна зробити, звернувшись до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП.
Там ви отримаєте довідку, з якою можете подати заяву на отримання матеріальної допомоги.
"Сьогодні" також писали, хто може отримати компенсацію за комунальні послуги, і розповідали, яку матеріальну підтримку можуть нарахувати українцям у Польщі.