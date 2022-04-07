Регистрация переселенцев в "Дії" – когда запускается услуга

Когда ждать регистрацию ВПЛ в "Дії" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Услугу по фиксации внутренне перемещенных лиц на портале "Дія" должны запустить в ближайшие дни.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского телемарафона.
По его словам, сейчас это наиболее актуальная услуга, поскольку позволит ВПЛ получить денежную помощь от государства.
"Эта услуга уже работает в автономном режиме, она полностью готова, уже отправлена в маркетинг, ждем, пока опубликуется в Google и Apple. Я надеюсь, что в течение нескольких дней она заработает", – сказал Федоров.
Помощь переселенцам
Вынужденные переселенцы, которые покинули свой дом из-за войны в Украине, смогут получить ежемесячную выплату в размере 2000 грн (для детей и лиц с инвалидностью 3000 грн).
Право на эту помощь имеют люди, переехавшие с временно оккупированной территории в Крыму, а также из областей активных боевых действий:
- Волынская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская и город Киев;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Для получения помощи сначала нужно встать на учет как ВПЛ. Пока такой возможности нет в приложении, это можно сделать, обратившись в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, в ЦНАП.
Там вы получите справку, с которой вы можете подать заявление на получение материальной помощи.
"Сегодня" также писали, кто может получить компенсацию за коммунальные услуги, и рассказывали, какую материальную поддержку могут начислить украинцам в Польше.