Регистрация переселенцев в "Дії" – когда запускается услуга

Когда ждать регистрацию ВПЛ в "Дії" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Услугу по фиксации внутренне перемещенных лиц на портале "Дія" должны запустить в ближайшие дни.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского телемарафона.

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По его словам, сейчас это наиболее актуальная услуга, поскольку позволит ВПЛ получить денежную помощь от государства.

"Эта услуга уже работает в автономном режиме, она полностью готова, уже отправлена в маркетинг, ждем, пока опубликуется в Google и Apple. Я надеюсь, что в течение нескольких дней она заработает", – сказал Федоров.

Помощь переселенцам

Вынужденные переселенцы, которые покинули свой дом из-за войны в Украине, смогут получить ежемесячную выплату в размере 2000 грн (для детей и лиц с инвалидностью 3000 грн).

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Право на эту помощь имеют люди, переехавшие с временно оккупированной территории в Крыму, а также из областей активных боевых действий:

Волынская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская и город Киев;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Для получения помощи сначала нужно встать на учет как ВПЛ. Пока такой возможности нет в приложении, это можно сделать, обратившись в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, в ЦНАП.

Там вы получите справку, с которой вы можете подать заявление на получение материальной помощи.

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"Сегодня" также писали, кто может получить компенсацию за коммунальные услуги, и рассказывали, какую материальную поддержку могут начислить украинцам в Польше.