Росте чи летить у прірву? Що відбувається з доларом на чорному ринку

Долар на чорному ринку завмер в очікуванні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку завмер на одному місці та практично не змінився за добу.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на полудень, 22 червня середній курс продажу американської валюти склав 35,35 грн/дол., а середній курс покупки практично з ним зрівнявся і складає 35,2 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 22 червня

Найнижчий курс покупки серед пропозицій складає 35,24 грн/дол., а найвищий – 35,5 грн/дол.

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Де вигідніше купувати долари

Раніше доктор економічних наук Василь Фурман в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів, що після того, як Нацбанк зняв велику кількість обмежень, курс долара практично зрівнявся у банках, на чорному ринку та у легальних обмінниках.

Це означає, що не варто ризикувати, якщо ви не знаєтесь на цьому, і йти за доларами на чорний ринок.

"Не ризикувати, треба робити це у банках, оскільки на валютному ринку дуже багато ризиків. Якщо це ліцензійні обмінники, то також можна купувати долари. Наразі різниці в курсах немає", – каже експерт.

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А якщо ви взагалі не вирішили, що робити зі своїми заощадженнями, то Василь Фурман радить вкласти їх у військові облігації. Таким чином ви зробите свій внесок у перемогу над ворогом і ще й отримаєте прибуток.

"Сьогодні" раніше писали, що може статися з курсом американської валюти дуже скоро і розповідали, як правильно зберігати заощадження прямо зараз.