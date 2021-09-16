Розмитнення авто в "Дії" і Держбюджет на 2022 рік – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

У додатку можна зареєструвати авто, а проєкт бюджету направили в Раду / Фото: Колаж: Сьогодні
Кабінет міністрів на засіданні затвердив проєкт Держбюджету на 2022 рік, а Єврокомісія виділила Україні 600 мільйонів євро.
Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини середи, 15 вересня.
Ціна на газ в Європі
Ціна на газ в Європі 15 вересня досягла позначки в 950 доларів за тисячу кубометрів і побила черговий історичний рекорд.
Ще о 10:00 ціна жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла майже 842,5 долара за тисячу кубометрів або 68,995 євро за мегават на годину. Ближче до 11:30 вона досягла нової позначки – 900 доларів. А вже о 12:30 ціна встановилася на рівні 950 доларів за тисячу кубометрів.
Що буде з тарифами в Україні
Стрімке зростання ціни на газ впливає на тарифи. Але в Україні для підприємств теплокомуненерго даються ліміти на газ, які розраховуються виходячи з середнього споживання за останні три роки.
"Якщо зима буде холодною, теплокомуненерго цей ліміт переберуть. Все, що вище ліміту, буде продаватися за ринковою ціною НАК "Нафтогаз", і це може серйозно вдарити по доходах теплокомуненерго", – сказав він.
Експерт не виключив можливості підвищення тарифів на тепло в окремих регіонах, однак висловив упевненість, що обсяг власного українського газовидобутку і компенсація теплопостачальним підприємствам різниці в тарифах з держбюджету дозволить Україні без проблем увійти в осінньо-зимовий період.
Єврокомісія схвалила гроші для України
Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні 600 мільйонів євро. Це другий транш макрофінансової допомоги нашій країні в рамках кредитної програми на 1,2 млрд євро, який ми отримаємо приблизно в жовтні.
Держбюджет на 2022 рік
Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Для України є незмінними ключові пріоритети: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджіталізація, підтримка підприємців і економіки.
У бюджеті буде прописано:
- зростання зарплати лікарів в 1,6 раза;
- 100% черги ветеранів АТО повинні бути забезпечені житлом;
- для студентів: 2 тис. грн мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;
- виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;
- в 1,9 раза більше ресурсів на цифровізацію;
- підготовка до Всеукраїнського перепису населення;
- на 30% зростання видатків на інклюзивну освіту;
- зниження дефіциту до 3,5% ВВП.