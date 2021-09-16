Растаможка авто в "Дії" и Госбюджет на 2022 год – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В приложении можна зарегистрировать авто, а проект бюджета направили в Раду / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров на заседании утвердил проект Госбюджета на 2022 год, а Еврокомиссия выделила Украине 600 миллионов евро.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости среды, 15 сентября.

Цена на газ в Европе

Цена на газ в Европе 15 сентября достигла отметки в 950 долларов за тысячу кубометров и побила очередной исторический рекорд.

Еще в 10:00 цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти 842,5 доллара за тысячу кубометров или 68,995 евро за мегаватт в час. Ближе к 11:30 она достигла новой отметки – 900 долларов. А уже в 12:30 цена установилась на уровне 950 долларов за тысячу кубометров.

Что будет с тарифами в Украине

Стремительный рост цены на газ влияет на тарифы. Но в Украине для предприятий теплокоммунэнерго даются лимиты на газ, которые рассчитываются исходя из среднего потребления за последние три года.

"Если зима будет холодной, теплокоммунэнерго этот лимит переберут. Все, что выше лимита, будет продаваться по рыночной цене НАК "Нафтогаз", и это может серьезно ударить по доходам теплокоммунэнерго", – сказал он.

Эксперт не исключил возможности повышения тарифов на тепло в отдельных регионах, однако выразил уверенность, что объем собственной украинской газодобычи и компенсация теплопоставляющим предприятиям разницы в тарифах из госбюджета позволит Украине без проблем войти в осенне-зимний период.

Еврокомиссия одобрила деньги для Украины

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине 600 миллионов евро. Это второй транш макрофинансовой помощи нашей стране в рамках кредитной программы на 1,2 млрд евро, который мы получим приблизительно в октябре.

Госбюджет на 2022 год

Кабмин согласовал проект государственного бюджета на 2022 год. Для Украины неизменны ключевые приоритеты: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

В бюджете будет прописано: