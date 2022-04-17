Відплата за війну! П'ять країн перестали обслуговувати кораблі під прапором РФ

Кораблям під прапором РФ заборонили заходити до морських портів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У рамках нових санкцій проти Російської Федерації за напад на Україну з 17 квітня морські порти Італії, Бельгії, Естонії, Болгарії та Румунії не обслуговуватимуть комерційні кораблі під прапором країни-агресора.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Портовий бан поширюється на судна, які після 24 лютого змінили прапор, щоб уникнути можливих заборон" , – йдеться у повідомленні.

За інформацією Єрмака, заборона стосується кораблів, які змінили свою російську реєстрацію на будь-яку іншу державу після початку вторгнення Росії в Україну.

Ембарго на нафту

Європейський Союз розробляє новий пакет санкцій проти РФ, який торкнеться банківського сектора РФ та енергоносіїв. Зокрема, Європа планує запровадити ембарго на покупку російської нафти.

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За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія працює над розумними механізмами, які дозволять включити нафту до майбутніх санкційних пакетів.

Раніше ми розповідали, що Джо Байден підписав два закони, що вводять нові санкції проти Росії та Білорусі, та писали, що закупівлі російської нафти різко скоротять.