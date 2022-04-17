Расплата за войну! Пять стран перестали обслуживать корабли под флагом РФ

Кораблям под флагом РФ запретили заходить в морские порты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В рамках новых санкций проти Российской Федерации за нападение на Украину, с 17 апреля морские порты Италия, Бельгии, Эстоним, Болгарим и Румынии не будут обслуживать коммерческие корабли под флагом странны-агрессора.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Портовый бан распространяется на суда, которые после 24 февраля сменили флаг во избежание возможных запретов", – сказано в сообщении.

По информации Ермака, запрет касается тех кораблей, которые изменили свою российскую регистрацию на любое другое государство после начала вторжения России в Украину.

Эмбарго на нефть

Европейский Союз разрабатывет новый пакет санкций против РФ, который коснется банковского сектора РФ и энергоносителей. В частности, Европа планирует внедрить эмбарго на покупку российской нефти.

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По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия работает над умными механизмами, которые позволят включить нефть в будущие санкционные пакеты.

Ранее мы рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящих новые санкции против России и Беларуси, и писали, что закупки российской нефти резко сократят.