Розкулачити Центробанк РФ: у НБУ поділилися планами з відбудови України

Банківська система України продовжує працювати стабільно, на відміну від Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України ухвалив низку нормативно-правових документів упродовж останнього місяця, щоб стабілізувати роботу банківської системи в умовах воєнного стану.

Про це розповів заступник голови ради НБУ Василь Фурман в ефірі в ефірі проєкту FREEDOM.

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За його словами, вдалося зберегти гроші громадян у банках. Невдовзі Верховна Рада також має проголосувати за 100% гарантію внесків фізосіб у період війни, що убезпечить від втрати коштів.

Завдяки реформі, банки працюють цілодобово та є можливість здійснювати безготівкові платежі. Ба більше, у період війни банківська система поповнилась на 16% грошима фізичних осіб, що свідчить про довіру людей.

Паніки вдалося запобігти завдяки підтримці НБУ ліквідністю – банкам надали десятки мільярдів гривень рефінансування. Користувачі банків продовжують переказувати гроші з-за кордону. Відтак зараз однією з цілей Нацбанку є забезпечення роботи бізнесу в областях, де немає бойових дій.

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Протидія Росії

Василь Фурман зауважив, що неабияку фінансову підтримку Україна отримала від міжнародних партнерів. Це як уряди інших країн, так і МВФ, Європейський та Світовий банки – загалом майже три мільярди доларів за місяць.

Спільно з урядом, НБУ працює і в напрямку відбудови держави. Підраховують збитки та планують, які об’єкти відновлюватимуть насамперед і де взяти фінансовий ресурс. Сподіваються на замороження активів Центробанку РФ і знайти правову процедуру, щоб скерувати гроші на компенсації людям і населеним пунктам, які постраждали від війни.

"Інший напрямок – переговори, щоб допомога від розвинених країн на відновлення України йшла через авторитетний фонд, наприклад МВФ чи іншу організацію", – додав Фурман.

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Міжнародна підтримка

За кордоном також підтримують українців – надають їм безкоштовний проїзд, житло, допомагають із пошуком роботи. Серед іншого вводять зміни й у банках, до прикладу, із 25 березня українці зможуть обміняти гривні готівкою на злоті в Польщі.

Сотні світових компаній виходять із ринку Росії або призупиняють будь-яку діяльність та інвестування в ринок. Це загрожує країні дефіцитом основних товарів та дефолтом. Експерти прогнозують і захід ери російської нафти, адже поступово видобуток скоротиться й країна-агресорка зазнає фінансових втрат.

Упродовж останнього місяця російський рубль скотився до рекордно низької позначки, але нині раптово підскочив. Це можна пояснити штучно створеним зростанням на ринку, що в перспективі ніяк не піде на користь агресорові.

Раніше ми розповідали, що Велика Британія заморозила російські активи з підсанкційного списку. Під роздачу потрапив Газпромбанк і Альфа-Банк, що ускладнить кредитування в РФ та отримання грошей за газ і нафту.