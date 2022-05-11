Робота у Польщі: де і скільки заробляють українки без досвіду і знання мови

Без знання мови в Польщі можна працювати і отримувати мінімальну зарплату / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість жінок, які вимушено покинули країну, збільшилась. Зараз вони шукають роботу за кордоном і намагаються знайти більший заробіток.

В аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal розповіли, де українські жінки без досвіду і знання польської мови працюють у Польщі.

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Де найбільше роботи і скільки за неї платять

Середня зарплата українців, які не мають досвіду і не розмовляють польською, становить 3 400-3 600 злотих на місяць (приблизно 23-24 тис. грн).

Зараз у Польщі є три сфери, де для українців вакансій найбільше.

По-перше, активно шукають людей на підприємства харчової промисловості – рибзаводи та м'ясокомбінати, заводи з виготовлення делікатесів тощо.

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Наприклад, на пакуванні та розборі м'ясної та рибної продукції можна заробити в середньому 3 400 злотих на місяць на руки (понад 23 тис. грн).

Для українських жінок також є багато варіантів з роботою в логістиці та e-commerce (покупки й продажі онлайн). Працюючи на комплектації замовлень і товарів, заробити можна 3 200 злотих (21,7 тис. грн).

Також багато роботи незабаром буде у сфері HORECA (готельно-ресторанний бізнес), оскільки розпочнеться туристичний сезон. Українки без знання мови можуть працювати покоївками та помічницями на кухні, і при цьому заробляти 3 500-3 600 злотих (23-24,5 тис. грн).

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На скільки у Польщі підвищать мінімальну заробітну плату, та як від цього зростуть заробітки українців

Раніше ми розповідали, що на початку травня у Польщі оприлюднять дані про новий рівень мінімальної заробітної плати на 2023 рік. Він зросте на понад 400 злотих (близько 2,6 тис. грн). Таке підвищення є рекордним, і воно також вплине і на заробітки українців у цій державі.

Експерти розповіли, що українці найчастіше якраз і отримують мінімалку. Тому варто очікувати, що зарплати підвищаться. Однак є нюанси.

Інколи українців оформляють на мінімальну зарплату, а зверху доплачують певні суми. Тому якщо її рівень підвищиться, то роботодавець може додаткові виплати тепер давати офіційно, що ніяк не змінить дохід працівника, або ж виплачувати і нову мінімальну зарплату, і додаток.

Де і скільки можна заробити в Польщі, не знаючи мови

"Сьогодні" писали, що одна з актуальних вакансій – робітник у теплиці. Шукають трьох людей для збору овочів. Мову знати необов'язково, а плату пропонують від 4 до 5 тисяч злотих (27 310 грн – 34 138 грн).

Також ми знайшли вакансію для спеціалістів з підбору персоналу у Варшаві. Велика компанія, яка працює у Польщі, Україні, Чехії, Словаччині та Німеччині, шукає людину, яка підбиратиме персонал. Знати польську необов'язково, спілкуватися потрібно російською. Вітається також знання англійської. А зарплата 26-27 злотих на годину (177-184 грн).

Вакансії також є для інших робітників. Які саме посади можна зайняти, і яку отримувати зарплату, читайте у нашому матеріалі.

Ми розповідали і про те, у скільки вам обійдеться проживання, харчування, житло тощо в Польщі.