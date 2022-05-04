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Українців у Польщі чекають приємні зміни – яку вигоду відчують незабаром

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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4 травня, 11:24
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Розповідаємо, на скільки у Польщі планують підвищити середню заробітну плату, та як від цього зростуть заробітки українців
Що буде із зарплатами українців у Польщі через рік
Що буде із зарплатами українців у Польщі через рік / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку травня у Польщі оприлюднять дані про новий рівень середньої заробітної плати на 2023 рік. Він зросте на понад 400 злотих (близько 2,6 тис. грн). Таке підвищення є рекордним, і воно також вплине і на заробітки українців у цій державі.

"Сьогодні" розказує, як зміняться зарплати у наших громадян, які працюють у Польщі.

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Підвищення мінімалки відбудеться двічі

Вперше в Польщі підвищення середньої зарплати відбудеться двічі на рік. Це зроблять через надто високий рівень інфляції.

Мінімалка у Польщі визначається затвердженими в законі правилами та формулами. Поки офіційно суму не назвали, однак підрахувати її можна самостійно. Згідно з такими підрахунками вже з 1 січня 2023 року середня зарплата становитиме 3 416,30 злотих брутто (сума, яка вказується у трудовому договорі). За нинішнім курсом це приблизно 22,5 тис. грн.

Як це вплине на українців

Зростання мінімалки не означає зростання доходу у всіх працівників. Проте такі зміни у Польщі позначаться на українцях позитивно. Експерти розповіли виданню UBR, що українці найчастіше якраз і отримують мінімалку.

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Тому варто очікувати, що зарплати підвищаться. Однак є нюанси.

Інколи українців оформлюють на мінімальну зарплату, а зверху доплачують певні суми. Тому якщо її рівень підвищиться, то роботодавець може додаткові виплати тепер давати офіційно, що ніяк не змінить дохід працівника, або ж виплачувати і нову мінімальну зарплату, і додаток.

Яких фахівців зараз шукають у Польщі

Найбільше вакансій у Польщі є у сфері будівництва та виробництва. Однак вищі зарплати з п'яти найзатребуваніших робітників саме у водіїв.

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Загалом, у Польщі найбільше людей шукають у такі сфери і готові платити їм такі зарплати:

  • виробництво/склад – 30 335 грн;
  • будівництво/ремонт – 36 480 грн;
  • гастрономія – 27 865 грн;
  • водії – 45 280 грн;
  • торгівля – 24 380 грн.

Водночас у березні 2022 року у Польщі було півтори тисячі оголошень про роботу, а вже в квітні їх було лише 700.

Де і скільки можна заробити в Польщі, не знаючи мови

Раніше "Сьогодні" писали, що одна з актуальних вакансій – робітник у теплиці. Шукають трьох людей для збору овочів. Мову знати необов'язково, а плату пропонують від 4 тис. до 5 тис. злотих (27 310 грн – 34 138 грн).

Також ми знайшли вакансію для спеціалістів з підбору персоналу у Варшаві. Велика компанія, яка працює у Польщі, Україні, Чехії, Словаччині та Німеччині, шукає людину, яка підбиратиме персонал. Знати польську необов'язково, спілкуватися потрібно російською. Вітається також знання англійської. А зарплата 26-27 злотих на годину (177-184 грн).

Робота також є для інших робітників. Які саме посади можна зайняти, і скільки отримувати зарплати, читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали про кризу на українському ринку праці, яка нині найбільша за останні 10 років. В Україні у квітні було вдвадцятеро менше вакансій, ніж до воєнного стану, а актуальна середня зарплата нижча на 10%. Читайте тут, де тепер шукають людей, з якими умовами, і які середні зарплати нині у різних сферах.

Ми також писали про те, як спростилися умови набуття статусу безробітного, і на які суми виплат тепер можуть розраховувати українці.

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