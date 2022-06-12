Робочий день на 12 годин: хто в Україні працюватиме більше

Чи мають право в Україні збільшувати тривалість робочих годин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні змінилося багато правил у трудових відносинах, як і загалом ситуація на ринку праці. Люди готові змінювати професії, щоб знайти роботу, а роботодавці, своєю чергою, можуть змінити тривалість робочого часу через воєнні умови.

У Державній службі з питань праці пояснили, чи можуть на підприємстві збільшити тривалість робочого часу до 12 годин.

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Без профспілки не обійтися

У Держпраці зазначили: роботодавець справді може встановити 12 обов'язкових годин для роботи, якщо для цього є необхідні передумови. Наприклад, до повномасштабної війни підприємство працювало безперервно, де було 3 зміни. А тепер є потреба працювати лише в одну зміну, тільки вдень, але водночас робоча зміна буде не 8, а 12 годин.

Такий режим встановити можна. Але для цього потрібно запровадити підсумований облік робочого часу, а крім того, ці зміни треба обов'язково узгодити з профспілкою. Ця процедура описана в статті 61 Кодексу законів про працю України.

"В окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин", – пояснюють у службі.

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Важливо, що зазвичай про серйозні зміни щодо режиму та умов роботи працівників мають попередити за два місяці. Однак під час воєнного стану цього від роботодавців не вимагають.

Чого чекати від зарплат в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найоптимістичніші прогнози щодо зарплат вказують: відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років. Поверненню високих зарплат сприятимуть такі чинники:

повернення до України кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну через війну;

фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки.

Водночас експерти наголошують, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.

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Читайте детально, хто зможе заробляти більше, а в кого зарплати не збільшаться після війни.

Ми також писали, чому офіційне працевлаштування вигідніше і чим це допоможе під час воєнного стану, а також що можуть робити працівники з трудовими книжками, поки триватиме воєнний стан.