Путін вже виграв цей раунд: Росія почала торгувати газом з "Північного потоку – 2"

Путін вже піднімає вартість газу для західних країн. Колаж: "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін використовує "Північний потік – 2" поки як зброю проти України, проте пізніше почне бити і по Європі, піднімаючи вартість газу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

"І там ціна приблизно вдвічі менше, ніж зараз. Він грає з ними в кішки-мишки, він вже зараз використовує поки не як зброю, щоб бити по європейцям, він більше б'є по нас, але потім точно так же зможе грати з Європою, бити по Європі", – сказав Гриценко.

За його словами, Путін вже вважає, що "Північний потік-2" працює.

"Хтось там кричить, що "ми зупинимо Північний потік"... а Путін вже торгує, і це видно. Мав він всіх на увазі, він уже виграв цей раунд, треба визнати", – додав Гриценко.

Чи можливі санкції проти Росії?

Як заявив раніше кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет, якщо Росія буде використовувати проти України газопровід "Північний потік – 2", Німеччина ініціює санкції на рівні Європейського Союзу.

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"Якщо Росія знову буде агресивно вести себе по відношенню до України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу", – заявив Армін Лашет.

Він вважає, що таким чином можна не дати Росії використовувати газопровід як геополітичну зброю.

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

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