"Північний потік – 2" – погана справа. Дипломат пояснив, чому США борються з газопроводом РФ

За "брудні гроші" в "Північному потоці - 2" хочуть карати / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

США вважають, що газопровід "Північний потік – 2" може погано позначитися на багатьох країнах, в тому числі і на Україні.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналісту і ведучому інформаційно-аналітичного тижневика на телеканалі "Україна" Олегу Панюті розповів Джордж Кент, який зараз обіймає посаду заступника державного секретаря США з питань Європи та Євразії.

"Хочу розставити всі крапки над "і". США вважають "Північний потік" поганою справою: це погано для України, це погано для енергетичної безпеки Європи, погано для Польщі і балтійських країн. І справа не в тому, що наша позиція нібито змінилася – ми ввели санкції проти російських судів і компаній, які брали в цьому участь", – сказав Кент.

Він також підкреслив, що те, щоб Росія не використала газ як зброю проти України, є принциповою позицією США.

"Ми також намагалися дати простір для дипломатії. Німеччина каже, вони лідери Європи. Ми запитуємо: будь ласка, що ви зробите як лідери Європи, щоб Росія не використала газ як зброю проти України і Східної Європи? Це наша принципова позиція. Ми уважно стежимо і чекаємо результату переговорів канцлера Німеччини і президента Зеленського. А через тиждень канцлер буде у Вашингтоні – подивимося, що буде через тиждень", – зазначив Кент.

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До речі, Джордж Кент зараз у Києві. На час відпустки Христини Квін, тимчасового повіреного в справах США в Україні, обіймає її посаду.

Як писали новини "Сьогодні", у 2019 році Кент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його в підтримці США. Також ми розповідали, що відомо про Джорджа Кента і що він говорив про Україну.

Також ми писали про наміри США і Німеччини гарантувати Україні компенсації після запуску газопроводу "Північний потік – 2".