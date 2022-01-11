Перевірка на уважність? Що можна "випадково" купити на сайті "Укрзалізниці"

Як не витратити зайвого при покупці квитків на поїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізницю" звинуватили у маніпуляції із цінами на квитки під час бронювання їх на офіційному сайті перевізника.

Про це один з обурених пасажирів написав на особистій сторінці у Facebook.

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Чоловік помітив, що під час бронювання додаткових послуг, наприклад обіду чи напоїв, їх вартість не додається до суми сплати за квиток і раптово з’являється лише перед остаточним підтвердженням.

"Укрзалізниця", ви совість, може, періодично вмикайте. Скористався https://booking.uz.gov.ua/ і виявив там таке собі замасковане шахрайство", – пише чоловік.

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Також пасажир помітив, що під час купівлі квитка галочка біля послуги "напої" стоїть автоматично. Якщо її прибрати, ціна квитка не змінюється одразу, і це вводить в оману пасажира, який думає, що ця послуга безкоштовна.

Що відповіли в "Укрзалізниці"

Представник перевізника відреагував на претензію у коментарях і зазначив, що під час оформлення квитка вартість зазначається без урахування додаткових послуг, зокрема напоїв.

"Ви можете зняти позначку з напоїв, таким чином відмовитись від купівлі напоїв, але позначка вже зазначена, щоб пасажир мав можливість придбати напої разом з квитком", – пояснив співробітник.

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В "Укрзалізниці" також зазначили, що зміну вартості квитка з напоями буде видно у кошику. Саме там пасажир може перевірити інформацію про проїзний документ та відмовитись від оформлення до оплати.

Нові ланчбокси "Укрзалізниці"

Наприкінці грудня 2021 "Укрзалізниця" відкрила продаж оновлених ланчбоксів з трьома різними варіантами меню:

вегетаріанським;

дитячим;

м’ясним.

Коштує один ланчбокс 150 грн, і придбати його можна у самому потязі або під час купівлі квитків онлайн через чат-бот "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті бронювання проїзних документів.

"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" створила для українців нову послугу, та розповідали, до якого числа можна повернути частину коштів за свій квиток.