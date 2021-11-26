"Програли битву за клієнтів": що зміниться у Monobank з 1 грудня

Розповідаємо, що зміниться для клієнтів банку у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні
З 1 грудня Monobank вводить нововвни , які, зокрема, стосуються виплат процентів на залишок власних коштів та розміру кешбеку.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.
Що зміниться?
Зараз коли клієнти банку оплачують карткою купівлі у магазинах, – продавці платять банку-власнику терміналу комісію (приблизно 2% суми купівлі). Цей банк ділиться частиною комісії з банком, який випустив картку клієнту.
Як пояснив Гороховський, більшу частину грошей, отриманих від цієї комісії, Monobank віддає у вигляді кешбеку чи милі.
Вже з 1 грудня розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено на 25%. Проте зміна не стосуватиметься категорій кешбеку від партнерів банку.
Також з 1 грудня плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом банку стане 3% річних у гривні.
Зміниться і розмір миль, що нараховуються:
- Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн у чеку;
- IRON – 15 миль за 1 000 грн у чеку.
"Цю битву за клієнтів ми програли... Я щиро сподіваюся, що від цього виграє хоч хтось, окрім великих торгових мереж", – написав Гороховський.
Нова послуга в Monobank
18 жовтня у мобільному додатку Monobank з'явилася електронна сім-картка від lifecell. За допомогою e-Sim користувачі можуть мати відразу дві сім-картки – фізичну та електронну.
Електронна сім-карта не вимагає слота для її встановлення і дозволяє додавати два або більше мобільних номерів навіть для телефонів, які підтримують лише одну фізичну сім-карту.
Раніше співзасновник банку Олег Гороховський анонсував та нову послугу для еквайрингу, яка дозволить оплачувати товари та послуги за допомогою QR-коду.