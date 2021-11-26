"Програли битву за клієнтів": що зміниться у Monobank з 1 грудня

Розповідаємо, що зміниться для клієнтів банку у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 грудня Monobank вводить нововвни , які, зокрема, стосуються виплат процентів на залишок власних коштів та розміру кешбеку.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

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Що зміниться?

Зараз коли клієнти банку оплачують карткою купівлі у магазинах, – продавці платять банку-власнику терміналу комісію (приблизно 2% суми купівлі). Цей банк ділиться частиною комісії з банком, який випустив картку клієнту.

Як пояснив Гороховський, більшу частину грошей, отриманих від цієї комісії, Monobank віддає у вигляді кешбеку чи милі.

Вже з 1 грудня розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено на 25%. Проте зміна не стосуватиметься категорій кешбеку від партнерів банку.

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Також з 1 грудня плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом банку стане 3% річних у гривні.

Зміниться і розмір миль, що нараховуються:

Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн у чеку;

– 11 миль за 1 000 грн у чеку; IRON – 15 миль за 1 000 грн у чеку.

"Цю битву за клієнтів ми програли... Я щиро сподіваюся, що від цього виграє хоч хтось, окрім великих торгових мереж", – написав Гороховський.

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Нова послуга в Monobank

18 жовтня у мобільному додатку Monobank з'явилася електронна сім-картка від lifecell. За допомогою e-Sim користувачі можуть мати відразу дві сім-картки – фізичну та електронну.

Електронна сім-карта не вимагає слота для її встановлення і дозволяє додавати два або більше мобільних номерів навіть для телефонів, які підтримують лише одну фізичну сім-карту.

Раніше співзасновник банку Олег Гороховський анонсував та нову послугу для еквайрингу, яка дозволить оплачувати товари та послуги за допомогою QR-коду.