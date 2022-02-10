Програму "єПідтримка" розширили – на що ще можна витратити "тисячу Зеленського"

На "тисячу Зеленського" можна виписати журнали та газети / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Після розширення Кабінетом Міністрів переліку товарів та послуг, які можна купити за так звану тисячу Зеленського, стало можливо оформити на неї передплату періодичних друкованих видань.

Постанова набуде чинності з 14 лютого, передає пресслужба "Укрпошти" і розповідає, як оформити передплату.

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За даними "Укрпошти", ви можете витратити гроші з картки "єПідтримка" на оформлення будь-якого видання на поточний рік.

Щоправда, розрахуватися за передплату можна буде лише через інтернет. Для цього можна скористатися сервісом "Онлайн-передплата" від "Укрпошти".

Важливо: оплачуючи вибране видання, ви не можете розплатитися за передплату, що перевищує ліміт коштів на карті "єПідтримка".

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Встановлено і тимчасовий ліміт – послугою можна скористатися до кінця 2022 року.

Як оформити передплату?

Крок 1. Зберіть кошик.

Для цього перейдіть за посиланням, зробіть свій вибір і додайте те, що сподобалося в кошик.

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Крок 2. Вкажіть період отримання видання.

Крок 3. Замовте.

Обов'язково вкажіть контактні дані одержувача та спосіб доставляння.

Крок. 4 Оплата.

Введіть реквізити картки "єПідтримка" та натисніть кнопку "Оплатити", щоб завершити операцію.

Що ще можна купити на "тисячу Зеленського"?

Програма "єПідтримка", якою передбачається виплата 1000 грн усім вакцинованим громадянам, постійно розширюється.

Крім періодики, гроші можна витратити на такі товари та послуги:

книги;

відвідування спортивної зали;

квитки на внутрішні рейси;

квитки в театр чи кінотеатр, музей, на концерт;

ліки (для осіб після 60 та людей з інвалідністю 1-ї і 2-ї груп);

комуналка (опція ще не доступна, але планується запуск).

Підліткам дозволили витратити гроші на канцтовари або на оплату різних видів навчання.

"Сьогодні" також писали, що можна купити на залишок у 50 грн і менше та як підліткам отримати обіцяну "тисячу Зеленського".