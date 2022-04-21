Програму допомоги переселенцям розширили: хто ще з українців отримає по 2 тис. грн

В Україні по-новому нараховуватимуть допомогу переселенцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні змінили характер виплат грошових компенсацій внутрішньо переміщеним особам. Зміни відбудуться вже у травні.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України.

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У документі сказано, що гроші також нараховуватимуться:

людям, які через війну виїхали з території територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщеним українцям, житло яких було повністю зруйновано або ж пошкодження зробили його непридатним для проживання;

тим, хто зробив заявку на відшкодування відповідних втрат, у тому числі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Перелік територіальних громад, розташованих у районі проведення військових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні затверджуватиме Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони.

Гроші переселенцям

Раніше урядом було узгоджено, що внутрішнім переселенцям виплатять за 2 тис. грн на людину у вигляді допомоги на проживання, а на дітей виплачуватимуть по 3 тис.

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Прямі грошові виплати отримують як ті, хто перемістився з регіону, де йдуть бойові дії, в інші, а й ті, хто перемістився межах однієї області, одного регіону.

Раніше ми розповідали про те, які країни підтримують українських біженців та виплачують нашим людям грошову допомогу, і писали, хто з військових отримуватиме цілих 100 тис. грн на місяць.