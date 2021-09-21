Проект держбюджету-2022 Рада прийняла до розгляду

Міністр фінансів Сергій Марченко представив проект держбюджету-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Під час засідання він назвав ключові пріоритети держбюджету-2022.

"Вперше з 2017 року ми плануємо збільшити стипендії студентам і надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту. Також продовжиться масштабна цифровизация", – зазначив Сергій Марченко під час виступу в парламенті.

Ключові пріоритети держбюджету:

забезпечення якісного рівня медицини і освіти;

створення інклюзивного освітнього середовища і безбар'єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровизация.

Водночас перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук запропонував всім депутатам подавати поправки до проєкту.

Основні статті витрат

Загальний ресурс держбюджету-2022 становить 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 року).

Фінансування медицини. У проекті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд грн, а це на 36 млрд більше, ніж у 2021 році.

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Боротьба з коронавірусом. На боротьбу з пандемією коронавірусу в Україні хочуть виділити 6 млрд грн. Витрати на медицину у 2022 році зростуть до 197,2 млрд гривень – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Зарплата лікарів. Мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 гривень.

Зростання пенсій. У 2022 році на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Також гроші направили на:

Фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроєкту №5600);

Культуру і мистецтво – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);

Розвиток дорожньої інфраструктури – 124 млрд грн;

Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

Екологію – 11,2 млрд грн;

Освіту – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком);

Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ – 25 млрд грн.

Ресурс на національну безпеку і оборону становить 319,4 млрд грн, а це 5,95% ВВП.

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