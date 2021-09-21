Проект госбюджета-2022 Рада приняла к рассмотрению

Министр финансов Сергей Марченко представил проект госбюджета-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Во время заседания он назвал ключевые приоритеты госбюджета-2022.
"Впервые с 2017 года мы планируем увеличить стипендии студентам и предоставить равные возможности для каждого ребенка получить качественное образование. Также продолжится масштабная цифровизация", – отметил Сергей Марченко во время выступления в парламенте.
Ключевые приоритеты госбюджета:
- обеспечение качественного уровня медицины и образования;
- создание инклюзивного образовательного среды и безбарьерной пространства;
- поддержка ветеранов;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие инфраструктуры;
- цифровизация.
В свою очередь первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук предложил всем депутатам подавать поправки к проекту.
Основные статьи расходов
Общий ресурс госбюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 года).
Финансирование медицины. В проекте госбюджета-2022 предусмотрено 197 млрд грн, а это на 36 млрд больше, чем в 2021 году.
Борьба с коронавирусом. На борьбу с пандемией коронавируса в Украине хотят выделить 6 млрд грн. Расходы на медицину в 2022 году вырастут до 197,2 млрд гривен – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.
Зарплата врачей. Минимальная зарплата врачей в Украине вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.
Рост пенсий. В 2022 году на Пенсионный фонд в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.
Также деньги направили на:
- Физкультуру и спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);
- Культуру и искусство – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);
- Развитие дорожной инфраструктуры – 124 млрд грн;
- Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
- Экологию – 11,2 млрд грн;
- Образование – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом);
- Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ – 25 млрд грн.
Ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 319,4 млрд грн, а это 5,95% ВВП.
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