Продажі зростуть в 22 рази. Світ чекає експансія електромобілів

Перехід за "зелені" авто прискориться в десятки разів / Фото: Сьогодні, freepik.com

Вже до 2040 року дві третини всіх продаваних автомобілів в світі становитимуть електрокари. В цілому в найближчі 20 років продажу електромобілів виростуть в 22 рази – з 3 млн в 2020 році до 66 млн в 2040-му.

До такого висновку прийшли аналітики BloombergNEF. Експерти впевнені, що найбільше популярність "зелених" авто виросте в Європі та Китаї.

"Будучи світовим лідером у виробництві літій-іонних акумуляторів, Китай отримує вигоду від зростаючого попиту на акумуляторні блоки для електромобілів. Європейський Союз намагається надолужити згаяне, ставлячи перед собою амбітну мету – до 2025 року виробляти достатню кількість акумуляторів для задоволення власного попиту", – зазначають експерти.

У той же час автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже досягли піку своїх продажів, і їхня кількість буде зменшуватися, вважають аналітики.

За їхніми даними, розвиток ринку електромобілів прискорюється завдяки:

поліпшенню характеристик акумуляторів;

зниження вартості акумуляторів;

збільшення кількості пунктів зарядки:

державній політиці, яка стимулює відмову від авто з ДВС.

Україна у справі

В Україні вже планують заборонити ввезення і першу державну реєстрацію автомобілів з ДВС – як бензинових, так і дизельних. Пропонується заборонити:

з 1 січня 2027 роки для б/в автомобілів з дизельними руховими внутрішнього згоряння;

з 1 січня 2030 роки для нових авто на дизелі, а також для б/в і нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Така ініціатива міститься в проект закону, який оприлюднило Міністерство інфраструктури. Документ поки не схвалений Кабінетом міністрів і не зареєстрований у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше для популяризації електричних авто в Україні ввели митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат/годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

Крім того, в Україні гряде подорожчання бензину.

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