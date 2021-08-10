Продажи вырастут в 22 раза. Мир ждет экспансия электромобилей

Переход за "зеленые" авто ускорится в десятки раз / Фото: Сегодня, freepik.com
Уже к 2040 году две трети всех продаваемых автомобилей в мире будут составлять электрокары. В целом в ближайшие 20 лет продажи электромобилей вырастут в 22 раза – с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м.
К такому выводу пришли аналитики BloombergNEF. Эксперты уверены, что сильнее всего популярность "зеленых" авто вырастет в Европе и Китае.
"Будучи мировым лидером в производстве литий-ионных аккумуляторов, Китай получает выгоду от растущего спроса на аккумуляторные блоки для электромобилей. Европейский Союз пытается наверстать упущенное, ставя перед собой амбициозную цель – к 2025 году производить достаточное количество аккумуляторов для удовлетворения собственного спроса", – отмечают эксперты.
В то же время автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) уже достигли пика своих продаж, и их количество будет уменьшаться, считают аналитики.
По их данным, развитие рынка электромобилей ускоряется благодаря:
- улучшению характеристик аккумуляторов;
- снижению стоимости аккумуляторов;
- увеличению количества пунктов зарядки:
- государственной политике, которая стимулирует отказ от авто с ДВС.
Украина в деле
В Украине уже планируют запретить ввоз и первую государственную регистрацию автомобилей с ДВС – как бензиновых, так и дизельных. Предлагается запретить:
- с 1 января 2027 года для б/у автомобилей с дизельными двигательными внутреннего сгорания;
- с 1 января 2030 года для новых авто на дизеле, а также для б/у и новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Такая инициатива содержится в проекте закона, который обнародовало Министерство инфраструктуры. Документ пока не одобрен Кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.
Напомним, ранее для популяризации электрических авто в Украине ввели таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро.
Кроме того, в Украине грядет подорожание бензина.
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