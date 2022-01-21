ПриватБанк запускає нову функцію для бізнеса: що зміниться для покупців

ПриватБанк запускає нову функцію - кому вона буде корисною / Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу, який дасть змогу швидко виставляти та оплачувати рахунки-фактури. Його назва – "Інвойсинг", він буде корисний і для покупців.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

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Зазначається, що функція буде доступна через веб та мобильній банк "Приват24 для бізнесу".

Перевага Інвойсингу в тому, що за допомогою нього контрагент отримує повністю заповнений платіж з усіма реквізитами платника, одержувача, товару чи послуги. Пiсля цього платіж потрібно лише підписати.

"Для продавців новий автоматизований сервіс дозволяє швидко виставити рахунок-фактуру, доставити контрагенту та отримати оплату", – йдеться у повідомленні.

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Також Інвойсинг дозволяє відслідковувати статус усіх виставлених рахунків у "Приват24 для бізнесу".

"Для покупців новий сервіс ПриватБанку дає можливість отримати рахунок-фактуру та створити платіж відразу у електронному банку за пару кліків без помилок та необхідності набору всіх реквізитів", – повідомили у прес-службі.

Нові функції для клієнтів ПриватБанку

У 2022 році для клієнтів планується запуск декількох нових функцій та послуг. Окрім Інвойсингу, планується запровадити нові страхові сервіси.

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Також у 2022 році кілька разів оновлюватимуть додаток Приват24, у який планується додати функціонал з дистанційного керування депозитами.

Для клієнтів банку цьогоріч стане доступна послуга – кредит готівкою.

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