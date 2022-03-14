ПриватБанк виплачує по 6,5 тис. грн — хто і як зможе отримати допомогу

Підтримку від влади можна отримати в додатку ПриватБанку / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні
Українці, які проживають у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у зв’язку із втратою частини доходу у розмірі 6 500 грн. Отримати виплату можна на картку ПриватБанку.
Як саме це зробити, розповіли у пресслужбі ПриватБанку.
Хто може отримати допомогу?
Допомогу отримують наймані працівники підприємств та компаній, які працюють офіційно, та ФОПи 1-4 груп, які з:
- Чернігівської області;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Миколаївської;
- Запорізької;
- Донецької;
- Луганської;
- Житомирської;
- Одеської;
- Волинської;
- Київської області та столиці України.
Як отримати допомогу?
Якщо раніше ви отримували 1000 грн за вакцинацію, то попередньо сформована вами картка "єПідтримки" підтягнеться в додатку "Дія" автоматично.
Якщо ви є клієнтом ПриватБанку та ще не користувалися карткою "єПідтримка", то відкрити її можете за кілька кліків у мобільному додатку Приват24:
- натиснути вкладку "Гаманець";
- перейти в меню "Додати" — картка "єПідтримка".
Потім для подання заявки на допомогу треба перейти за вказаним посиланням у додаток "Дія":
- Натиснути "Послуги".
- Вибрати картку "єПідтримка".
- Натиснути "Отримати допомогу".
Зарахування відбудеться на картку протягом 10 днів від дати подання заявки. Кошти можна витрачати для оплати будь-яких товарів та послуг на території України та переказувати з них кошти на інші картки та рахунки.
"Тисяча Зеленського" без обмежень
Кошти "єПідтримки" з 2 березня 2022 року можна витрачати всюди, де приймають розрахунок карткою.
Витрачати "тисячу Зеленського" дозволили на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.
"Зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. Тож підтримка дійсно є!" - написали в Telegram.
Нагадаємо, що "Дія" запустила оновлену послугу – "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.
Раніше ми розповідали, команда Мінцифри створила чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.