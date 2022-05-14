ПриватБанк повернув популярну до війни послугу — хто нею може скористатися

Послуга буде доступна не лише в додатку банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Приват24 повернув послугу продажу залізничних квитків у додатку. Рішення погодили спільно з "Укрзалізницею".

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Послуга доступна вже відсьогодні, 14 травня. Купувати квитки на поїзд комфортним способом українці можуть:

у додатку Приват24;

на сайті bilet.pb.ua;

у будь-якому з понад 9800 відділень;

завдяки терміналам самообслуговування банку.

Попередній продаж квитків

12 травня Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на поїзди. Можна придбати проїзний документ заздалегідь на 20 днів.

Попередня купівля квитків доступна на рейси з різних населених пунктів України. Найбільше поїздів у переліку – з Києва та до столиці, доступні також поїзди з:

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Дніпра;

Івано-Франківська;

Львова;

Ковеля;

Сум;

Кропивницького;

Кременчука.

Квитки вже можна замовити на офіційному сайті перевізника.

Раніше "Сьогодні" писали, що на початку травня Росія завдала ракетних ударів по шести залізничних станціях у центрі й на заході України.

Також ми розповідали, як в Приват24 додати карту іншого банку.