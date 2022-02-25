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ПриватБанк встановив обмеження – що зміниться для українців

Уляна Лебич
25 лютого, 11:47
Зміни стосуються кредитних карток

Банк встановив обмеження / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Державний ПриватБанк заборонив українцям користуватись кредитними коштами. На всіх картках із кредитним лімітом встановлено обмеження.