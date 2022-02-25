ПриватБанк встановив обмеження – що зміниться для українців

Про це свідчать дані з додатку "Приват24".
Гроші можна витратити лише з власного рахунку.
Обмеження від ПриватБанку / Фото: скріншот
Крім того, деякі картки, за якими є непогашена заборгованість, через технічні проблеми виявилися заблокованими. У ПриватБанку запевняють, що вже працюють на її усуненням.
Обмеження від ПриватБанку / Фото: скріншот
ПриватБанк скасував комісію
Державний ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.
"У цей складний період ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Ми будемо інформувати вас про подальші рішення ПриватБанку", – сказали у пресслужбі.
Тимчасово скасував банк і комісію на зарахування коштів на карти для виплат фізосіб.
Раніше ми писали, як взагалі жителі столиці реагували на перший день війни, а також розповідали, що банківські операції з білоруським та російським рублем заборонені.