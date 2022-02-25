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ПриватБанк установил ограничения — что изменится для украинцев

Ульяна Лебич
25 февраля, 11:47
Изменения касаются кредитных карт

Банк установил ограничения / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государственный ПриватБанк запретил украинцам пользоваться кредитными средствами. На всех картах с кредитным лимитом установлены ограничения.