ПриватБанк установил ограничения — что изменится для украинцев

Об этом свидетельствуют данные из приложения "Приват24".
Деньги можно потратить только из собственного счета.
Ограничение от ПриватБанка / Фото: скриншот
Кроме того, некоторые карты, по которым непогашена задолженность, из-за технических проблем оказались заблокированными. В ПриватБанке уверяют, что уже работают на ее устранение.
Ограничение от ПриватБанка / Фото: скриншот
ПриватБанк отменил комиссию
Государственный ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт физлиц.
"В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", – сказали в пресс-службе.
Временно отменил банк и комиссию на зачисление средств на карты для выплат физлиц.
Ранее мы писали, как вообще жители столицы реагировали на первый день войны, а также рассказывали, что банковские операции с белорусским и российским рублем запрещены.