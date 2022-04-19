ПриватБанк спростив відправку валюти на рахунки інших банків – що змінилося

У ПриватБанку пояснили, як тепер можна надсилати гроші на рахунки в інші банки / Фото: прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк розширив можливості надсилання грошових переказів на картки інших банків.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Йдеться про спеціальний сервіс, за допомогою якого можна здійснювати перекази на картки та рахунки банків, які є партнерами світової системи грошових переказів Ria Money Transfer.

У чому зручність

Повідомляється, що тепер клієнти банку можуть надсилати євро, долари чи гривні не лише на картки ПриватБанку, а й на рахунки інших банків.

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"Тепер клієнти Ria можуть надсилати перекази як на картуи ПриватБанку у валютах євро (EUR), доларах США (USD) або українській гривні (UAH), так і на картки інших українських банків у гривні (UAH) безпосередньо на рахунок або картку – без візиту до банку чи використання дистанційних каналів самообслуговування", – йдеться у повідомленні.

Як переказати кошти

Щоб отримати грошовий переказ Ria з будь-якої країни світу безпосередньо на банківський рахунок або картку, потрібно при надсиланні переказу просто вказати номер рахунку або картки. Одержувач отримує повідомлення від банку про надходження грошей.

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"Наше партнерство з Ria, однією з найбільших світових систем грошових переказів, дає українцям ще більше можливостей підтримати один одного, в якій би точці світу вони не перебували", – зазначила керівник напряму грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко.

Як допомогти армії, рідним чи волонтерам, якщо перебуваєте за кордоном

В Україні триває війна проти російських окупантів, тому підтримка ЗСУ все ще дуже важлива.

Допомогти українським солдатам можна завдяки сервісам, де доступні миттєві грошові перекази, миттєві Р2Р-перекази, SWIFT-перекази, а також TransferGo та Wise.

Здійснити термінові грошові перекази можна за допомогою:

Western Union;

MoneyGram;

Ria;

PrivatMoney;

INTELEXPRESS;

Sigue;

Міст.

Раніше ми розповідали про те, що міжнародні платіжні системи скасували плату за перекази на час війни в Україні, і писали, що ПриватБанк тепер не знімає комісію за зняття та переказ грошей.