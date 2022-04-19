ПриватБанк упростил отправку валюты на счета других банков – что изменилось

В ПриватБанке объяснили, как теперь можно отправлять деньги на счета в другие банки / Фото: пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк расширил возможности отправки денежных переводов на карточки других банков.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Речь идет о специальном сервисе, с помощью которого можно осуществлять переводы на карточки и счета банков, которые являются партнерами мировой системы денежных переводов Ria Money Transfer.

В чем удобства

Сообщается, что теперь клиенты банка могут отправлять евро, доллары или гривны не только на карточки ПриватБанка, но и на счета других банков.

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"Теперь клиенты Ria могут отправлять переводы как на карты ПриватБанка в валютах евро (EUR), долларах США (USD) или украинская гривна (UAH), так и на карты других украинских банков в гривне (UAH) непосредственно на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания", – говорится в сообщении.

Как выполнить перевод

Чтобы получить денежный перевод Ria из любой страны мира напрямую на банковский счет или карту, нужно при отправке перевода просто указать номер счета или карты. Получатель получает уведомление от банка о поступлении денег.

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"Наше партнерство с Ria, одной из крупнейших мировых систем денежных переводов, дает украинцам еще больше возможностей поддержать друг друга, в какой бы точке мира они ни находились", – отметила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко.

Как помочь армии, родным или волонтерм, если находитель заграницей

В Украине продолжается война против российских оккупантов, поэтому поддержка ВСУ все еще очень важна.

Помочь украинским солдатам можно благодаря сервисам где доступны мгновенные денежные переводы, мгновенные Р2Р-переводы, SWIFT-переводы, а также TransferGo и Wise.

Осуществить срочные денежные переводы можно с помощью:

Western Union;

MoneyGram;

Ria;

PrivatMoney;

INTELEXPRESS;

Sigue;

Meest.

Ранее мы рассказывали о том, что международные платежные системы отменили плату за переводы на время войны в Украине, и писали, что ПриватБанк теперь не снимают комиссию за снятие и перевод денег.