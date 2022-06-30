ПриватБанк знімає гроші без відома: як з пенсійної картки "гасять" кредит

Пенсіонеру з банківської картки систематично стягують суми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

30 червня клієнт ПриватБанку поскаржився на "крадіжку" грошей з банківської картки, однак забрали їх не шахраї, а сама фінансова установа.

Про це чоловік заявив у відгуку на сайті "Мінфін".

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За його словами, він є інвалідом першої групи. До війни оформив кредит у ПриватБанку та вчасно погашав, коли приходили терміни.

Однак повномасштабне вторгнення Росії позбавило українця додаткового заробітку, відтак залишилася лише пенсія, яка надходить на картку в банку.

"Сьогодні побачив, що державний банк тієї самої держави, яка не змогла забезпечити мені елементарні умови для виживання, без мого відома бере з моєї пенсійної картки гроші і погашає кредит", – обурився клієнт.

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Українець схвильований такою ситуацією, адже пенсія залишилась єдиним джерелом доходу в умовах війни. За ці гроші він купує ліки та найнеобхідніші продукти.

Що відповіли у банку?

У службі підтримки ПриватБанку зазначили, що в умовах воєнного стану життя всіх українців змінилося. Повернення плати за кредитні кошти необхідне для підтримки та стабільності економіки і банківської системи України, яка забезпечує життєдіяльність бізнесу та країни.

"За період з березня по травень діяли знижені відсоткові ставки та був відсутній мінімальний платіж, щоб ви могли адаптуватися до нових умов", – пояснили в фінансовій установі.

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Зараз пільговий режим уже не діє, тож якщо клієнт вносить обов’язковий щомісячний платіж 5% від суми боргу (мінімум 100 грн), тоді ставка за користування буде 1,7% на місяць. Якщо його не внести, ставка зростає до 3,4% для картки Gold та до 3,5% для "Універсальної".

Як додали в ПриватБанку, в таких випадках відбувається договірне списання з карток для виплат на погашення обов'язкового платежу.

Виплати допомоги

Днями у ПриватБанку розпочали здійснювати виплати грошової допомоги українцям від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Їх здійснюють через платіжну систему MoneyGram.

Сума підтримки становить 2200 гривень на особу. Гроші виплачують упродовж трьох місяців українцям, які постраждали від війни.

Залишити заявку на фінансову допомогу можна через платформу "єДопомога". Там потрібно ввести персональні дані та IBAN-номер рахунку ПриватБанку.

Після цього заявку розглянуть і у випадку схвалення надійде SMS із контрольним номером переказу MoneyGram. Кошти за цим переказом можна отримати:

в Приват24;

терміналі самообслуговування;

банкоматі;

відділенні;

звернувшись на гарячу лінію 3700.

Якщо гривневої картки ПриватБанку у вас немає, можна відкрити діджитал рахунок для отримання переказу MoneyGram у Приват24.

"Сьогодні" раніше розповідали, що зміниться для українців за кордоном з 1 липня, а також писали про головні нововведення липня, які відбудуться в Україні.