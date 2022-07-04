ПриватБанк розпочав чергову програму виплат – хто може отримати

Ще одна категорія громадян зможе отримувати виплати через державний банк / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ПриватБанку розпочали виплачувати пенсії та випускати пенсійні картки для військових пенсіонерів.

Про це повідомили у пресслужбі фінансової установи.

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Нові виплати національний банк здійснює відповідно до нової редакції закону про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби осіб.

Клієнти зможуть отримати пенсію напряму через ПриватБанк і скористатися сучасними послугами державного банку.

Як оформити картку?

Оформлення пенсійної картки займає декілька хвилин. Щоб її отримати, потрібно один раз звернутися до найближчого банківського відділення.

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При собі військові пенсіонери повинні мати паспорт і код платника податків. Коли процедуру відкриття рахунку завершено, слід підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку.

Завдяки цьому, ПриватБанк зможе взяти на себе всі формальності щодо оформлення відповідних документів у Пенсійному фонді.

Станом на початок липня, клієнтами фінансової установи є понад 4 млн пенсіонерів з різних куточків України.

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Виплати для молоді

27 червня банк повідомив, що починає виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам.

Йдеться про перекази через систему Western Union з фінансовою допомогою від міжнародних організацій внутрішньо переміщеним особам, які через війну змушені виїхати у безпечні регіони та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Неповнолітні можуть отримати допомогу від ООН World Food Programme або WFP, розмір якої становить 2200 грн. Для цього обов’язково має бути картка ПриватБанку для виплат.

Детальніше про те, як отримати гроші, читайте в нашому матеріалі. "Сьогодні" раніше писали, хто має право на виплати ВПО в липні.