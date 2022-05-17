ПриватБанк змінює умови за кредитними картками: до чого готуватися українцям

ПриватБанк змінює умови на кредитних картках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк з 1 червня знімає пільгові умови за своїми кредитками. Таким чином, кредитну ставку буде підвищено до 3,5%, а кредитні канікули скасовуються.

Про це банк повідомив у відповідь на запитання на профільному форумі Мінфіну

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"З 1 червня обслуговування картки повертаємо на звичайні умови", – зазначили у банку.

Пільгові умови за кредитними канікулами, за якими користувачі могли вносити кошти на кредитні картки за власним бажанням, також закінчаться першого дня літа. При цьому у банку виданню OBOZREVATEL уточнили, що клієнтам, які не зможуть сплачувати за кредит, запропонують варіант для розв'язання проблеми.

За словами прессекретаря ПриватБанку Олега Сергі, українці, які проживають у регіонах без активних бойових дій, за власним бажанням продовжать повертати борги.

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Monobank змінює правила кредитування

Знижену ставку за всіма кредитними продуктами у розмірі 1,6% на місяць було введено банком у квітні.

Як зазначив співзасновник Monobank Олег Гороховський, пільгові умови діятимуть до закінчення воєнного стану в Україні. Водночас про кредитні канікули фінустанова не повідомляла.

Раніше ми розповідали, як пенсію клієнта ПриватБанку було переведено окремими платежами "невідомо кому", і писали, чому 6500 грн. від держави отримали не всі українці.