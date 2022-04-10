ПриватБанк змінює правила — кому доступні нові пільгові умови

ПриватБанк змінює првила / Фото: Getty Images, minfin.com.ua, Колаж: Сьогодні

За всіма кредитними картками для фізосіб ПриватБанк запровадив кредитні канікули. Діятимуть вони з 1 березня по 1 червня. Однак не всі клієнти розуміють, що саме означають ці пільгові умови та які послаблення вони дають українцям.

Детально розʼяснили це у пресслужбі ПриватБанку.

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Так, вони зазначили, що кредитні канікули у повному розумінні цього слова — це пільгові умови договору, коли клієнти мають право не вносити обов'язковий мінімальний платіж, що особливо актуально у випадку перебування у зоні бойових дій чи через втрату доходу.

Кредитні канікули означають, що ПриватБанк не штрафуватиме за прострочені платежі до 1 червня.

Однак кредитні канікули не означають відсутність відсотків за користування кредитними коштами. Так, з 1 квітня встановлено пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7%, що є вдвічі меншим, ніж до війни. Проценти нараховуватимуться і у травні, але до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов'язковим.

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Натомість банк просить погашати заборгованість хоча б частково, адже система повинна працювати.

"Ми також продовжуємо нести повну відповідальність за депозити українців незалежно від обставин. Стандартні умови пільгового періоду картки залишаються незмінними", — зауважили в банку.

ПриватБанк закриває популярну програму

ПриватБанк відправить усі невикористані бонуси з карток Бонус+ на підтримку армії вже з 1 травня. Програму також буде закрито.

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Зазначається, що на віртуальних рахунках Бонус+ вже накопичилося близько 600 млн грн.

"Сьогодні" також писали, у чому звинувачують ПриватБанк українці та розповідали, який дизайн карт створив банк на підтримку міст-героїв.