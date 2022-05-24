ПриватБанк змінив валютні правила для українців – що сталося з доларом

ПриватБанк підняв картковий курс долара / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк підняв курс конвертації з гривні в долари або картковий курс на 50 копійок, хоча обіцяв його заморозити.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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Курс продажу ПриватБанку зріс до 32,57 грн/дол. із 32,05 грн/дол.

Раніше член наглядової ради банку Роман Сульжик заявив, що ПриватБанк встановив верхню межу курсу валют, яка діяла до зняття обмежень Національним банком України.

"Приват не змінив "картковий" курс і не збирається цього робити. Якщо інші банки вирішать підвищити курс, гадаю, це лише призведе до збільшення кількості наших клієнтів", – написав він.

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Monobank також підняв курс на 50 копійок, до скасування обмежень він становив 31,5 грн., а тепер піднявся до 32 грн/дол.

Скасування обмежень

21 травня Нацбанк дозволив банкам продавати готівкову валюту за будь-яким курсом.

У безготівковому сегменті Нацбанк не скасовував обмеження для банків на встановлення курсу повністю, вони повинні проводити операції з курсом, який знаходиться в такому діапазоні: нижній кордон – офіційний курс, а верхній – офіційний курс +1%.

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У НБУ зазначили, що ослаблення обмежень сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

Проте курс долара одразу рвонув до рекордних позначок і коливається близько 38 грн/дол на готівковому ринку.

У Центрі економічної стратегії заспокоїли і запевнили, що найближчими тижнями можна відкотити курс на більш прийнятні позиції, а спекуляції повинні припинитися.

"Сьогодні" раніше писали, що курс долара в обмінниках зрівнявся з євро та розповідали, чи побачать українці долар по 40 грн. найближчим часом.