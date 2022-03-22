ПриватБанк змінив умови для деяких переказів – що тепер доступно українцям

Тепер клієнтам ПриватБанку доступні декілька варіантів міжнародних переказів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

21 березня Національний банк України уточнив деякі правила щодо транскордонних операцій на час воєнного стану. Згідно з цими уточненнями ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Які перекази тепер доступні українцям

З 22 березня клієнти банку можуть здійснювати:

P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць;

SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном;

SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України;

SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

Перекази з картки на картку можна здійснювати у застосунку "Приват24". Щоб надіслати кошти, потрібно зайти в "Меню" і натиснути "Сервіси" – "Перекази" – "На картку".

Для SWIFT-переказу потрібно також зайти у "Приват24" – "Сервіси" – "Перекази" – "SWIFT".

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Водночас відомо, що станом на 15:30 22 березня такі послуги поки недоступні. У банку обіцяють, що вони запрацюють до кінця дня.

ПриватБанк почав нараховувати клієнтам кошти "єПідтримка"

З 21 березня 250 тис. клієнтів ПриватБанку отримали 6 500 грн допомоги від держави. Отримати кошти можуть підприємці, які ведуть діяльність в областях, де зараз тривають бойові дії.

Щоб отримати 6 500 грн, потрібно:

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відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів Мінцифри, якщо у вас досі такої картки немає;

зайти у застосунок "Дія" та натиснути: "Послуги" – "єПідтримка" – "Отримати допомогу".

"Сьогодні" також розповідали, кому держава під час війни допомагатиме фінансово та як роботодавцю отримати 6 500 грн компенсації.