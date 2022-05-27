ПриватБанк блокує дистанційне обслуговування клієнтів за кордоном — що відбувається

Клієнт зіткнувся з проблемами в дистанційному обслуговуванні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку поскаржився на те, що з користуванням послугами банку за кордоном виникають проблеми. Так, він всіма можливими способами намагався змінити свій фінансовий номер за кордоном, однак в кінцевому результаті йому взагалі заблокували доступ до дистанційного обслуговування.

Про це він розповів на сайті Мінфіну.

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За його словами, зараз він знаходиться в країні, де роумінг мобільного оператора, якому належить фінансовий номер, не працює. Клієнт банку звернувся до служби підтримки з проханням змінити його. Однак після кількох спроб пройти фотоверифікацію у нього так нічого і не вийшло.

"...то браузер не тот, то камера плохая и т. п", — написав він.

Згодом взагалі у нього зʼявилося сповіщення, в якому сказано: "на жаль, дистанційне обслуговування неможливе. Під час минулого звернення ви надали особисті дані, що відрізняються від зазначених у банку. Будь ласка, зверніться до будь-якого відділення ПриватБанку та разом зі співробітником відділення оновіть дані — це забере 5 хвилин. Закон України зобов’язує нас оновлювати інформацію. Вибачте за незручності!".

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Натомість клієнт стверджує, що на руках у нього всі необхідні документи є, камера на телефоні хороша, а знаходиться він за 5 тис. км. від України.

Що відповіли у банку?

У банку ж підтвердили, що для успішного проходження процедури фотоідентифікації важливо, щоб фотографія була чіткої якості, текст на документі повинен бути читабельним, руки повністю повинні бути на фото, не обрізані, щоб точно було зрозуміло, що документ тримаєте саме ви.

"На жаль, надане вами фото не відповідало цим вимогам. У випадку, якщо клієнт при зверненні в підтримку надає особисті дані, що відрізняються від зазначених у банку — дійсно, в цілях безпеки, дистанційне обслуговування неможливе. Ми передали ваше питання колегам, які його розглянуть та по результату вам зателефонують", — написали представники ПриватБанку.

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ПриватБанк змінює умови

З 1 червня ПриватБанк скасовує усі пільгові умови за своїми кредитками. Серед іншого буде підвищено кредитну ставку – до 3,5%, а кредитні канікули продовжувати не будуть.

Тобто всі кредитні картки повертаються на довоєнний рівень. Але у банку запевнили, що клієнтам, які не зможуть сплачувати кредит, запропонують якийсь варіант для вирішення проблеми і не кинуть напризволяще.

Прессекретар банку Олег Серга розповів, що українці, які проживають у регіонах без активних бойових дій, продовжать повертати борги за власним бажанням.

До кінця механізм роботи кредитних карток з 1 червня незрозумілий, "Сьогодні" повідомлять усі подробиці, щойно вони стануть відомі.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк змінив валютні правила для своїх клієнтів, а також писали, як ПриватБанк звинуватили у валютних махінаціях.