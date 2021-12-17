Більше платитимемо? Що буде з тарифами на комуналку до кінця опалювального сезону

До завершення опалювального сезону тарифи не змінюватимуться / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця опалювального 2021-2022 року для українців не підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги.

При це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Тарифи не зростають, що дуже важливо з огляду на світову енергетичну кризу. До завершення опалювального сезону тарифи на газ, тепло, світло змінюватися не будуть", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що цього року уряд та місцева влада підписали меморандум про непідвищення тарифів. Це рішення забезпечило додаткові гарантії для українців, які боялись подорожчання коммуналки.

"Мери взяли на себе відповідні зобов'язання. Уряд – теж. Ми виконуємо зобов'язання. Тарифи не зростають", – переконує прем'єр.

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Реформа ЖКГ

В Україні протягом найближчих трьох років пройде масштабна реформа ЖКГ, на яку виділять 300 мільярдів гривень.

За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.

"Ми продемонструємо серйозні кроки в термомодернізації наступного року і через рік (…) це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше за газ", – сказав він.

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Раніше ми повідомляли, що аналітики прогнозують подорожчання комунальних тарифів. В Україні 2022 року суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення. Загалом рівень інфляції становитиме 8%.

Нагадаємо, раніше ми писали, як високі ціни на газ вдарили по українських виробниках продуктів.