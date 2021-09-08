Премії деяким вчителям збільшать удвічі – хто отримає

Переможцям конкурсу присвоюється звання "Заслужений вчитель України" і надаються грошові премії / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні підвищать грошову винагороду переможцям щорічного конкурсу "Вчитель року".

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, премії призначатимуть таким чином:

перше місце – десять мінімальних заробітних плат – 60 тис. грн;

друге місце – дев'ять мінімальних зарплат – 54 тис. грн;

третє місце – вісім мінімальних зарплат – 48 тис. грн.

"Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися. Праця вчителів дуже важлива та відповідальна й вона має оцінюватися на належному рівні", – повідомив Шмигаль.

Конкурс "Вчитель року"

В Україні щорічно проводять конкурс на кращого вчителя в декількох номінаціях. У цьому 2021/2022 навчальному році конкурс "Вчитель року" буде проводитися в номінаціях "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика", "Музичне мистецтво".

А переможцям присвоюється звання "Заслужений вчитель України", і надаються премії.

Підвищення зарплат вчителям

У планах уряду – довести мінімальні зарплати педагогів до рівня середньої зарплати по країні, яка становить 13 543 гривень. Як заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, з 1 грудня очікується підвищення зарплат вчителям майже на 9%. Він уточнив, кому чекати більше грошей:

"Ніякої градації – це буде стосуватися всіх співробітників сфери освіти в цілому", – сказав він.

У 2021 році для забезпечення належного освітнього процесу і початку навчального року в закладах загальної середньої освіти в державному бюджеті враховано понад 100 млрд гривень.