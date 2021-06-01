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Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують освітяни у нас і за кордоном

1 червня, 06:40

Ігор Тимофєєв , Дарина Трунова

Поки влада обіцяє довести зарплату освітян до середньої по Україні, у ЄС цей рівень перевершили уп’ятеро

Зарплати українських вчителів не дотягують до середніх в Україні

Зарплати українських вчителів не дотягують до середніх в Україні / Фото: Сьогодні

На сьогодні мінімальна зарплата українських учителів становить 4859 гривень. Стільки отримують освітяни-початківці, без досвіду. У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч. Але все одно не такі, як у їхніх колег-європейців.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Дарина Трунова.

Найменше у Євросоюзі отримують словацькі вчителі – близько трьох тисяч доларів на місяць. Це понад 85 тисяч гривень. У Німеччині та Швейцарії оклади стартують від чотирьох тисяч доларів на місяць. Ще більше отримують педагоги з Люксембургу. Зарплати початківців – від шести тисяч доларів, а їхніх колег із 15-річним досвідом – удвічі більше.

Відео: Сьогодні

Прем'єр Денис Шмигаль і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявили, що в Україні 2021 року зарплати освітян зростуть майже на третину. Підвищення на 20% вже відбулося з січня, ще на 9% зарплати виростуть з грудня 2021 року. А в цілому в планах уряду – довести мінімальні зарплати педагогів до рівня середньої зарплати по країні.

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Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують освітяни у нас і за кордоном
Зарплати українських вчителів не дотягують до середніх в Україні

Також нагадаємо, що у квітні-2021 середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 13 543 грн, що у 2,3 разу вище рівня мінімальної зарплати (6000 грн).

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Сайт "Сьогодні" також писав, що у березні-2021 середня зарплата штатного працівника становила 13 612 грн, що порівняно з середньою зарплатою в лютому вище на 8,5%.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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