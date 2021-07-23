Українці зможуть взяти ще більше іпотек на житло від держави – що вирішив Шмигаль

У держбюджеті на 2022 рік передбачать докапіталізацію Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву

Житло поки що не подешевшає / Фото: Сьогодні, Pixabay

Міністерство фінансів протягом двох тижнів підготує рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотек і лізингових програм. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради з Мінрегіоном, Міноборони, Мінветеранів, Мінфіном, МВС і Мінреінтеграціі.

"На сьогодні учасниками пільгових житлових програм є тисячі сімей. Наше завдання – максимально розширювати такі програми, щоб українці змогли вже сьогодні поліпшити свої житлові умови", – заявив

Прем'єр доручив Мінрегіону передбачити в проектах держбюджету на 2022 докапіталізацію Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування. Тим часом, Мінфін підготує і представить на розгляд Кабміну рішення, які розширять умови пільгових іпотечних і лізингових програм.

Нагадаємо, незважаючи на подорожчання квартир, середні ефективні ставки по іпотеці в Україні за підсумками травня знизилися до 15,7% на первинному ринку нерухомості (місяцем раніше було 17,4%) і 13,4% на вторинному ринку (було 13,5%). При цьому 87% всіх іпотечних кредитів оформляється саме на вторинному ринку житла .