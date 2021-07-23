Украинцы смогут взять еще больше ипотек на жилье от государства – что решил Шмыгаль

В госбюджете на 2022 год предусмотрят докапитализацию Госфонда содействия молодежному жилищному строительству

Жилье пока что не подешевеет / Фото: Сегодня, Pixabay

Министерство финансов в течение двух недель подготовит решения, которые позволят расширить условия льготных ипотек и лизинговых программ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с Минрегионом, Минобороны, Минветеранов, Минфином, МВД и Минреинтеграции.

"На сегодня участниками льготных жилищных программ есть тысячи семей. Наша задача – максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия", – заявил

Премьер поручил Минрегиону предусмотреть в проектах госбюджета на 2022 докапитализацию Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования. Тем временем, Минфин подготовит и представит на рассмотрение Кабмина решения, которые расширят условия льготных ипотечных и лизинговых программ.

Напомним, несмотря на подорожание квартир, средние эффективные ставки по ипотеке в Украине по итогам мая снизились до 15,7% на первичном рынке недвижимости (месяцем ранее было 17,4%) и 13,4% на вторичном рынке (было 13,5%). При этом 87% всех ипотечных кредитов оформляется именно на вторичном рынке жилья.