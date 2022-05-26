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Правила в Україні стануть ще жорсткішими: за що тепер каратимуть водіїв

Уляна Лебич
26 травня, 16:25
В Україні підготували три законопроєкти, які регулюватимуть стягування штрафів за порушення правил

Специфіку стягування штрафів за порушення ПДР планують змінити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада зареєструвала ряд законопроєктів, якими планують посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.

Мова йде про проєкти закону:

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  1. 7354 стосується встановлення нового порядку відповідальності за порушення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв ТЗ, порушення порядку державної акредитації шкіл, атестації фахівців та порядку оформлення або видачі прав.
  2. 7026-1 передбачає збільшення штрафів за систематичні порушення правил дорожнього руху: від 3 до 5 правопорушень — удвічі, від 5 до 10 — вп'ятеро, понад 10 разів — позбавлення права керування транспортним засобом строком до 2 років. Під систематичним правопорушенням розуміється вчинення 3 та більше таких протиправних дій протягом року.
  3. 6502 покликаний удосконалити облік штрафних балів, а саме — ввести систему нарахування штрафних балів за порушення ПДР, які зафіксовані не в автоматичному режимі, що тягне за собою тимчасове призупинення дії водійських прав до моменту повторного проходження курсу навчання і здачі теоретичного та практичного іспиту на знання правил.

Так, за словами заступника голови парламентського комітету з транспорту та інфраструктури, народного депутата Володимира Крейденко, війна в Україні не звільняє наших громадян від відповідальності та виконання правил дорожнього руху.

Попри це, як стверджує він, під час бойових дій у Київській області було чимало порушень ПДР, не працювали камери автофіксації, поліція забезпечувала безпеку від окупантів. Все це вплинуло на збільшення кількості ДТП.

Водійські права видаватимуть по-новому

24 травня набрала чинності нова постанова, що стосується механізмів підготовки й перепідготовки водіїв в Україні.

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Загалом кандидатам у водії потрібно буде зробити п’ять кроків, щоб отримати права:

  • прослухати теоретичний курс в автошколі й отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;
  • скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі МВС;
  • пройти практичну підготовку в автошколі;
  • скласти екзамен в автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки;
  • скласти практичний екзамен у сервісному центрі МВС і отримати посвідчення водія.

Окрім цього, з липня українські водії зможуть отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Раніше ми писали, які автомобілі масово скуповують українці, а також розповідали, що в Росії зупинилося виробництво легкових автомобілів.