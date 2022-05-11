Правила змінились: як тепер отримати посвідчення водія в Україні

Правила для майбутніх водіїв спростили / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні змінилися правила для тих, хто хоче отримати водійське посвідчення.

Тепер ця процедура значно простіша. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Як отримати водійські права

Отже, згідно з постановою Кабміну для українців діють такі спрощення:

1. Якщо людина склала теоретичний іспит, а потім через воєнні дії змушена була переїхати в інший регіон країни, то у неї зберігається можливість скласти другий практичний іспит. Це можна робити у будь-якому сервісному центрі МВС по всій країні.

2. Також ті, хто тимчасово переїхали, можуть забрати своє посвідчення у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, де складалися іспити.

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3. Для навчання водії можуть використовувати платформи Zoom, Skype, Google meet та подібні. Так, через інтернет можна пройти підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації.

4. Для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) скоротили термін навчання. Теоретичну частину зменшили на 20%, зокрема ущільнили викладання тем "Будова і технічне обслуговування ТЗ", "етика водія ТЗ" тощо.

5. Також зміни дозволяють повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім'я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого сервісного центру МВС.

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Бензинова криза в Україні

Раніше ми писали, що через дефіцит пального АЗС вводять власні обмеження на його продаж. Зокрема, мережа АЗС WOG оновила ліміти на продаж бензину для українців. Скільки тепер водії можуть купити пального, читайте тут.

Водночас учасники ринку по-різному оцінюють перспективи подолання дефіциту пального в Україні. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн переконаний, що бензин на заправках у вільному продажу з'явиться до кінця травня.

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит пального протримається як мінімум більшу частину літа. За його словами, Україна не має спеціальних вагонів для перевезення пального, а щоб отримати такі цистерни від Європи – потрібно пройти процедуру, яка займе 2-3 місяці.

Раніше Сергій Куюн повідомляв, що на тлі дефіциту в Україні частішають випадки шахрайства – українцям продають неякісне пальне. Читайте також про те, що перевізникам дозволили виїжджати за кордон на закупівлю пального без дозволів, за спрощеною процедурою.