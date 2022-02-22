Підвищення можуть зірвати? Чи чекати українцям на індексацію пенсій на тлі агресії РФ

Шмигаль розповів, що буде з пенсіями у березні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже в березні 2022 року на пенсіонерів чекає масштабне підвищення виплат, але на кордоні наростає військова загроза з боку РФ і українці бояться, що планова індексація буде зірвана.

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Про те, що буде з обіцяним підвищенням пенсій розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

Прем'єр запевнив, що ситуація з виплатами під контролем та підвищення буде проведено вчасно. За словами Шмигаля, українці отримають підвищені пенсії вже у березні.

Глава уряду зазначив, що Нацбанк має достатньо резервів, щоб курс гривні залишався стабільним, а бюджет у січні був перевиконаний на понад 10 млрд грн.

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"Інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічне тло, але ситуація залишається стабільною та контрольованою", – заявив глава Кабміну.

Індексація пенсій у березні

З 1 березня 2022 року пенсії українських пенсіонерів будуть проіндексовані на 14%, проте потраплять до списку тих, кому підвищать виплати – не всі.

Передбачається підвищення таких пенсій:

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військовослужбовцям (загалом на 705 грн);

страхових пенсій, призначених до 2019 року (загалом 500 грн, а мінімум 100 грн);

мінімальних пенсій для осіб із інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інших пенсій, призначених ліквідаторам трагедії (в середньому на 400 грн).

Проте навіть ті, хто не потрапив до списку, отримають доплату до пенсії у розмірі 135 грн.

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