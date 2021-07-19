Підвищення мінімалки в Україні та продаж бізнесу Кубракова – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Міністр інфраструктури продав частку в бізнесі, колаж: "Сьогодні"

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вирішив позбутися своєї частки в бізнесі, а російський "Газпром" – збільшити транзит газу через Україну.

Мінімальну зарплату в Україні підвищать

У Бюджетну декларацію на три роки, яку вперше підтримала Верховна Рада, закладено, що мінімальна зарплата в Україні до 2024 року підвищиться загалом на 1665 гривень, до 7665 гривень.

Попереду українців чекає чотири її підвищення:

з 1 грудня 2021 року – до 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року – до 6700 гривень;

з 1 січня 2023 року – до 7176 гривень;

з 1 січня 2024 року – до 7665 гривень.

Мінімалку підвищать у чотири етапи / Фото: Getty Images, Pixabay

Всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки

Депутати Верховної Ради запропонували ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки – законопроєкт вже з'явився на сайті Ради.

Цей документ є альтернативним проєктом закону про зниження ставок на інтерчейндж (комісію платіжних систем на транзакції), пояснила одна з авторів законопроєкту Ольга Василевська-Смагалюк.

За її словами, зменшення списання має забезпечуватися автоматично платіжними організаціями платіжних систем.

У ВРУ зареєстровано законопроект № 5734-2, яким пропонується ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки / Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

Перевірка чорниці

Для перевірки журналісти "Сьогодні" вибрали ягоду з традиційних ринків, із сертифікатом і без, і зі стихійного базару, без будь-яких документів. Цікаво, що і легальна, і "чорна" чорниця продається в одну ціну – по 90 гривень за кіло.

На здивування, виявилося, що всі зразки безпечні. Допустима норма цезію для дикорослої чорниці висока – 500 бекерелів на кілограм. Для фермерської ягоди – тільки 70 бекерелів.

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Найчистішою виявилася ягода з ярмарку на Печерську – 24 Бк/кг. У чорниці з Лук'янівського ринку виявили майже 135 Бк/кг. Ягода зі стихійного ринку біля офіційного базару показала 181 Бк/кг. Найгірший результат – у чорниці, купленої возі метро "Лісова" – 218 Бк/кг. Це в межах норми, але і зразковою таку ягоду аж ніяк не назвеш.

Завжди є ризик, що чорниці зібрали в зоні ЧАЕС / Фото: Pixabay, Ermal Meta/AFP via Getty Images

Кубрак продав свою частку в бізнесі

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков продав свою частку в бізнесі. За даними в Єдиному державному реєстрі декларацій, він отримав 9,863 млн грн.

Бізнес, частку в якому він продав, спеціалізується на управлінні нерухомістю та послугах ЖКГ. Компанія була заснована ще в 2016 році й уже вийшла на ринок більше як десятка міст України.

Олександр Кубраков продав частку в бізнесі / Фото: Facebook

"Газпром" вирішив збільшити транзит газу через Україну

Після того, як російський "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС, щоб шантажувати Європу щодо запуску газопроводу "Північний потік – 2", компанія забронювала всі тверді додаткові транзитні потужності України на серпень, які були запропоновані.

Із запропонованих 15 млн куб. м на добу попит надійшов на всі 15 млн. Ймовірно, через це вже 27 липня відбудеться новий аукціон на переривчасті потужності.

Німеччина намагалася захистити інтереси "Газпрому", але не вийшло / Фото: Getty Images, AFP

Раніше гендиректор "Оператора ГТС" заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна в цілому втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стануть смертельними для країни.