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Депутати хочуть ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки

19 липня 2021 12:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як пояснили нардепи, гроші за кожну транзакцію хочуть віддавати людям, а не залишати ці кошти у рітейлерів

У ВРУ зареєстровано законопроект № 5734-2, яким пропонується ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки

У ВРУ зареєстровано законопроект № 5734-2, яким пропонується ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки / Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

Депутати Верховної Ради запропонували ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки.

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Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Ради.

Як пояснила в Facebook одна з авторів законопроекту Ольга Василевська-Смагалюк, цей документ є альтернативним проектом закону про зниження ставок на інтерчейндж (комісію платіжних систем на транзакції).

"Ми хочемо, щоб торговець був зобов’язаний заохочувати користувача до використання електронного платіжного засобу шляхом зменшення на 1% суми фактичного списання коштів з користувача на користь торговця за конкретною платіжною операцією з оплати товарів, робіт, послуг торговця за умови здійснення користувачем оплати з використанням платіжної картки", – написала депутат.

Вона зазначила, що при цьому зменшення списання повинно забезпечуватися автоматично платіжними організаціями платіжних систем.

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Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а також до Закону України "Про платіжні послуги".

Як ми писали раніше, з 27 квітня почали діяти нові правила для банків. Посилилися вимоги до договорів про кредити, депозити та поточні рахунки – фінустанови тепер повинні повністю розкривати інформацію (в тому числі про відсотки і платежах по кредитах), не друкувати нюанси дрібним шрифтом і т.д.

А про те, як в Україні зміниться прожитковий мінімум і споживчий кошик, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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