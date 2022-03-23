Підвищення цін на автогаз – скільки тепер доведеться заплатити водіям

На українських АЗС знову змінилися ціни на автогаз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 23 березня моніторинг цін на пальне показав подорожчання зрідженого газу на заправках.

Таким є результат дослідження Консалтингової групи "А-95", пише Enkorr.

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У роздрібній мережі "Привату" – це зокрема Ukrnafta і "Авіас" – літр автогазу коштує на 1,98 – 2 гривні більше. Тепер на цих АЗС просять по 22,37 – 22,38 гривні за літр СВГ.

Помітне зростання цін на 1 гривню за літр в мережах WOG і ОККО, де тепер гранична ціна на зріджений газ становить 26 гривень. Приблизно на стільки ж підняли ціни в мережах BVS і "БРСМ-Нафта".

Згідно з моніторингом, у мережі Chipo навпаки помітне зниження ціни – на 2,03 гривні. Тепер там просять 27,97 гривні за літр СВГ.

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Загалом середня ціна автогазу по Україні коливається в межах 24,74 гривні за літр, що на 96 копійок більше, ніж учора.

Ціни на СПГ в Україні 23 березня / Фото: скріншот

Чи буде дефіцит?

Війна в Україні внесла свої корективи і в роботу заправок, де спершу був помітний дефіцит пального. Аби запобігти критичній ситуації, в уряді дозволили обіг Євро 3 і Євро 4.

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Від 19 березня держава також скасувала акциз на імпорт бензину, дизелю, скрапленого газу. Знизили ПДВ з 20% до 7% по згаданих позиціях на час воєнного стану.

Раніше ми поспілкувалися з експертами, які дали досить оптимістичні прогнози щодо ринку пального. Бензин і дизель тепер постачатимуть з Європи, тож з часом дефіцит вдасться побороти, але водіям, що користувалися автогазом, доведеться перейти на дорожчі альтернативи.

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